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      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      16:15, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:15, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      96
      0
      #бизнес\n#торговля\n#продукты питания\n#права потребителей\n#шоколад
      Фото: pixabay.com
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      Производитель увеличил долю сухого молока, что привело к изменению вкуса и цвета продукта.  

      Люксембург. Люксембург. Сладкоежки со всего мира обмениваются гневными постами в социальных сетях. Как пишет RT со ссылкой на Daily Mail, они негодуют по поводу изменения рецептуры шоколадной пасты Nutella. 

      Базирующаяся в столице Великого герцогства Люксембург компания-производитель Ferrero увеличила долю сухого обезжиренного молока в составе пасты с 7,5% до 8,7%.   

      Информацию об этом подтвердил Гамбургский центр защиты прав потребителей. Там отметили, что в результате «усовершенствования» цвет продукта стал более светлым. 

      В компании заверяют, что вкус и питательные свойства шоколадной пасты остались прежними. Между тем фанаты требуют вернуть прежний состав.   

      Добавим, по данным открытых источников, производство пасты Nutella в 2006 году приносило Ferrero 38% ее годового оборота.

      16:15, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      96
      0
      #бизнес\n#торговля\n#продукты питания\n#права потребителей\n#шоколад

       

       

       

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