Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

Производитель увеличил долю сухого молока, что привело к изменению вкуса и цвета продукта.

Люксембург. Люксембург. Сладкоежки со всего мира обмениваются гневными постами в социальных сетях. Как пишет RT со ссылкой на Daily Mail, они негодуют по поводу изменения рецептуры шоколадной пасты Nutella.

Базирующаяся в столице Великого герцогства Люксембург компания-производитель Ferrero увеличила долю сухого обезжиренного молока в составе пасты с 7,5% до 8,7%.

Информацию об этом подтвердил Гамбургский центр защиты прав потребителей. Там отметили, что в результате «усовершенствования» цвет продукта стал более светлым.

В компании заверяют, что вкус и питательные свойства шоколадной пасты остались прежними. Между тем фанаты требуют вернуть прежний состав.

Добавим, по данным открытых источников, производство пасты Nutella в 2006 году приносило Ferrero 38% ее годового оборота.