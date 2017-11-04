В Китае будут наказывать за неуважение гимна

Виновным будет грозить до 3 лет тюрьмы.

Китай. В Китае будут наказывать тех, кто проявляет неуважение к гимну страны. Виновным будет грозить до 3 лет тюрьмы и лишения в политических правах, пишет Интерфакс со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей уже одобрил внесение поправок в уголовное законодательство.

Напомним, что в России за неуважение гимна предусмотрен только административный штраф от 2 до 3 тыс.рублей. Уголовное наказание последует только за надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом России. Самым суровым последствие для злоумышленника в этом случае может стать лишение свободы до 1 года.