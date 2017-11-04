  • $ 58.43 ↑
  • € 68.08 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Китае будут наказывать за неуважение гимна

      19:44, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      19:44, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      202
      0
      #гимн\n#Китай\n#наказание
      Фото: pixabay.com
      202
      0

      Виновным будет грозить до 3 лет тюрьмы.

      Китай. В Китае будут наказывать тех, кто проявляет неуважение к гимну страны. Виновным будет грозить до 3 лет тюрьмы и лишения в политических правах, пишет Интерфакс со ссылкой на государственные китайские СМИ.

      Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей уже одобрил внесение поправок в уголовное законодательство.

      Напомним, что в России за неуважение гимна предусмотрен только административный штраф от 2 до 3 тыс.рублей. Уголовное наказание последует только за надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом России. Самым суровым последствие для злоумышленника  в этом случае может стать лишение свободы до 1 года.

      19:44, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      202
      0
      #гимн\n#Китай\n#наказание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      9946

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      9027
      09:16, 30 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      6031
      15:45, 30 октября, 2017

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      5478
      13:00, 01 ноября, 2017

      Три человека пострадали в ДТП на Якшур-Бодьинском тракте Удмуртии

      3991
      17:55, 31 октября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      1659

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      1450
      10:28, 31 октября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      991
      17:34, 30 октября, 2017

      В России станет сложнее снести самострой

      846
      19:04, 30 октября, 2017

      Журналистка Екатерина Гордон решила стать Президентом России

      790
      14:58, 30 октября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      1532

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      1056
      16:16, 29 октября, 2017

      В КНДР прошли учения по «подготовке к войне»

      675
      10:02, 29 октября, 2017

      Террористы ИГИЛ угрожали убить принца Джорджа

      650
      15:00, 29 октября, 2017

      Подводный аппарат МЧС России обследовал упавший в море Ми-8 у берегов Шпицбергена

      601
      12:54, 30 октября, 2017

      Мультимедиа

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      03 ноября, 2017

      Кофемолка - выпуск 41: Людмила Ниязова в гостях у Энвиля Касимова

      03 ноября, 2017