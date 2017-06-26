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      В Ирландии телеведущего порывом ветра унесло из кадра

      12:52, 26 июня, 2017
      Новичок
      12:52, 26 июня, 2017
      Новичок
      214
      0
      #погода\n#телевидение\n#люди\n#телекомпания\n#курьезы\n#Ирландия
      Фото: pixabay.com
      214
      0

      Курьезный случай произошел в прямом эфире местной телепередачи.

      Дублин. Ирландия. Ведущего прогнозы погоды Дерека Хартигана сдуло ветром из кадра во время прямого эфира телепередачи Ireland AM. Как пишет ИА  REGNUM, молодой человек попал под действие стихии. 

      Во время показа прогноза погоды телеведущему понадобилось несколько секунд, чтобы вернуться в кадр. При этом отмечается, что его зонт сломался, а коллеги в студии не смогли сдержать смех. 

      Позже видео инцидента Хартиган выложил на своем YouTube-канале, дав ролику название «Мать-природа снова победила». 

      TV Blooper: Irish Weather Wins Once Again! Insta @deric_tv3 Subscribe to Deric's channel below.

      12:52, 26 июня, 2017
      Новичок
      214
      0
      #погода\n#телевидение\n#люди\n#телекомпания\n#курьезы\n#Ирландия

       

       

       

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