В Ирландии телеведущего порывом ветра унесло из кадра

Курьезный случай произошел в прямом эфире местной телепередачи.

Дублин. Ирландия. Ведущего прогнозы погоды Дерека Хартигана сдуло ветром из кадра во время прямого эфира телепередачи Ireland AM. Как пишет ИА REGNUM, молодой человек попал под действие стихии.

Во время показа прогноза погоды телеведущему понадобилось несколько секунд, чтобы вернуться в кадр. При этом отмечается, что его зонт сломался, а коллеги в студии не смогли сдержать смех.

Позже видео инцидента Хартиган выложил на своем YouTube-канале, дав ролику название «Мать-природа снова победила».

TV Blooper: Irish Weather Wins Once Again! Insta @deric_tv3 Subscribe to Deric's channel below.