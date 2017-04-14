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      НАСА обнаружило условия для зарождения жизни на спутнике Сатурна

      16:57, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:57, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      129
      0
      #космос\n#США\n#жизнь\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      129
      0

      По мнению ученых, подо льдом на Энцеладе осуществляются реакции, которые нужны для возникновения микробов.

      Вашингтон. США. Ученые НАСА обнаружили на спутнике Сатурна Энцеладе благоприятные условия для развития жизни. Такие выводы удалось получить, благодаря данным зонда «Кассини» о подледном океане спутника, сообщает «Интерфакс». По мнению ученых, подо льдом происходят химические реакции, которые нужны для поддержания жизни микробов.

      Ранее зонд «Кассини» обнаружил наличие водорода на Энцеладе. Эксперты полагают, что он появился в результате гидротермальных реакций на дне океана. Это указывает на возможность формирования метана на спутнике Сатурна, что не исключает вероятность существования микробов в воде.

      По мнению американских ученых, обнаружение возможности жизни на Энцеладе является важным открытием.

      NASA on Twitter

      @CassiniSaturn discovered ingredients for life in the plume of particles spraying from Enceladus: https://t.co/BmW9P9kv9c #OceanWorlds https://t.co/IN3ohXxjkb

      16:57, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      129
      0
      #космос\n#США\n#жизнь\n#ученые
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