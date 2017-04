НАСА обнаружило условия для зарождения жизни на спутнике Сатурна

Вашингтон. США. Ученые НАСА обнаружили на спутнике Сатурна Энцеладе благоприятные условия для развития жизни. Такие выводы удалось получить, благодаря данным зонда «Кассини» о подледном океане спутника, сообщает «Интерфакс». По мнению ученых, подо льдом происходят химические реакции, которые нужны для поддержания жизни микробов.

Ранее зонд «Кассини» обнаружил наличие водорода на Энцеладе. Эксперты полагают, что он появился в результате гидротермальных реакций на дне океана. Это указывает на возможность формирования метана на спутнике Сатурна, что не исключает вероятность существования микробов в воде.

По мнению американских ученых, обнаружение возможности жизни на Энцеладе является важным открытием.

@CassiniSaturn discovered ingredients for life in the plume of particles spraying from Enceladus: https://t.co/BmW9P9kv9c #OceanWorlds https://t.co/IN3ohXxjkb