Пользователи криптовалютной биржи не могут получить 137 млн долларов из-за запароленного ноутбука

Без денег остались 115 тыс. пользователей.

Канада. 137 млн долларов оказались заблокированы на крупнейшей канадской бирже криптовалюты Quadriga после смерти ее создателя Джеральда Коттена. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Дело в том, что все свои дела Коттен вел на единственном ноутбуке, пароль от которого не знает никто. Компания уже наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть документов, однако пока безрезультатно. Супруга основателя компании также не владеет ключом.

Заложники ситуации стали 115 тыс. пользователей биржи.

Отмечается, что Джеральд Коттен умер в конце прошлого года от болезни Крона во время путешествия по Индии.