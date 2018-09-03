Доходы ИГИЛ за четыре года упали в 10 раз

В год запрещенная в России террористическая группировка получает около 300 млн долларов.

Москва. Доходы ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки) за последние четыре года упали в 10 раз. По информации ФСБ России, в 2014 году поступления организации составляли 3 млрд рублей в год, сообщает Российская Газета.

В настоящее время доходы ИГИЛ составляют 200-300 млн долларов в год.

Снижение связано с сокращением поступлений от добычи нефти и налогов, которыми боевики обложили контролируемые территории.

В ведомстве отметили, что террористы переключились на соцсети и усилили там пропаганду, в том числе вербовку.