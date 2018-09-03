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Доходы ИГИЛ за четыре года упали в 10 раз

18:30, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
18:30, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
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#ФСБ\n#терроризм\n#Москва\n#Россия\n#боевики\n#деньги\n#террористы
Фото: pixabay.com
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В год запрещенная в России террористическая группировка получает около 300 млн долларов.

Москва. Доходы ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки) за последние четыре года упали в 10 раз. По информации ФСБ России, в 2014 году поступления организации составляли 3 млрд рублей в год, сообщает Российская Газета.

В настоящее время доходы ИГИЛ составляют 200-300 млн долларов в год.

Снижение связано с сокращением поступлений от добычи нефти и налогов, которыми боевики обложили контролируемые территории.

В ведомстве отметили, что террористы переключились на соцсети и усилили там пропаганду, в том числе вербовку.   

18:30, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
272
0
#ФСБ\n#терроризм\n#Москва\n#Россия\n#боевики\n#деньги\n#террористы

 

 

 


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