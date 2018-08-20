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Правительство Венесуэлы деноминирует национальную валюту

15:28, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:28, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#Венесуэла\n#валюта\n#деньги
Фото: pxhere.com
181
0

Суверенный боливар потеряет пять нулей и будет привязан к криптовалюте.

Каракас. Венесуэла. Власти Венесуэлы проведет деноминацию национальной валюты. Как пишет «Эхо Москвы», это произойдет в понедельник, 20 августа.

Новая национальная валюта суверенный боливар должна была пойти в народ еще в июне, однако кредитным организациям понадобилось время для перенастройки банкоматов.

За это время деньги обесценились еще больше. И если раньше власти планировали убрать три нуля, то сейчас новая денежная единица лишится пяти.

Новую валюту привязали к криптовалюте петро, которая в свою очередь привязана к стоимости барреля нефти.

В стране по приказу президента Николаса Мадуро поднимут размер минимальной оплаты труда в 60 раз. Это 1800 суверенных боливаров или половина петро. Тем не менее, новые деньги не защитят страну от гиперинфляции, которая к концу 2018 года может достичь 1 млн процентов, по оценке специалистов.

15:28, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#Венесуэла\n#валюта\n#деньги

 

 

 


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