Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

Власти страны подготовят отчет о военных репарациях.

Варшава. Польша. Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий Советского Союза во время Второй мировой войны. Власти намерены подготовить для России отчет о военных репарациях, пишут РИА «Новости».

Замминистра юстиции Польши Патрик Який отметил, что страна после окончания войны «потратила триллионы золотых».

«Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок», - заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

Ранее в Польше заявили, что потребуют возмещения от Германии.

Напомним, в ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, в соответствии с которым Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из восточной зоны Германии.