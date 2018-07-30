play
pause
  • $ 62.97 ↑
  • € 73.34 ↓

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

16:58, 30 июля, 2018
Анна Торхова
16:58, 30 июля, 2018
Анна Торхова
483
0
#ущерб\n#война\n#Вторая мировая война\n#Россия\n#СССР\n#Польша
Фото: pixabay.com
483
0

Власти страны подготовят отчет о военных репарациях.

Варшава. Польша. Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий Советского Союза во время Второй мировой войны. Власти намерены подготовить для России отчет о военных репарациях, пишут РИА «Новости».

Замминистра юстиции Польши Патрик Який отметил, что страна после окончания войны «потратила триллионы золотых».

«Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок», - заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

Ранее в Польше заявили, что потребуют возмещения от Германии.

Напомним, в ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, в соответствии с которым Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из восточной зоны Германии.

16:58, 30 июля, 2018
Анна Торхова
483
0
#ущерб\n#война\n#Вторая мировая война\n#Россия\n#СССР\n#Польша

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
14896

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

10417
13:50, 23 июля, 2018

В Ижевске заведующую терапевтическим отделением взяли с поличным при получении денег от пациента

6082
15:25, 23 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6052
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

5770
17:02, 28 июля, 2018

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

13:09, 28 июля, 2018
4688

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

3040
11:38, 23 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2547
16:42, 23 июля, 2018

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

2136
18:35, 26 июля, 2018

Поклонская рассказала об уголовном преследовании на Украине

1945
18:40, 23 июля, 2018

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

18:15, 25 июля, 2018
2051

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1680
10:29, 27 июля, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1630
13:45, 27 июля, 2018

Вандал разгромил памятную звезду Трампа на Аллее славы

1605
14:26, 26 июля, 2018

Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

1528
12:38, 28 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

27 июля, 2018

УКС продолжают работы в Ижевске

27 июля, 2018

Замена трубопроводов в Ижевске

27 июля, 2018