18 млрд долларов потратят на возведение стены на границе Мексики и США

Строительство продлится до 2027 года.

Вашингтон. США. В Белом доме представили финансовый план проекта по строительству заграждения между Мексикой и США. По подсчетам экспертов, оно обойдется Соединенным Штатам в 18 млрд долларов, пишут "Известия" со ссылкой на газету Washington Post.

Согласно документам, средства будут направлены на строительство нового 500-километрового участка стены, а также на усиление уже существующего барьера протяженностью около 655 км.

«Если работы будут окончены, то почти половина границы с Мексикой протяженностью около 3218 километров будет оборудована стеной или другими физическими барьерами к 2027 году», — пишет газета.

Всего за ближайшие 10 лет на мероприятия по строительству стены потратят 33 млрд долларов.