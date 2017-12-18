В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

Советники президента США Дональда Трампа не указали информацию об активах 30 инвестиционных фондов.

Вашингтон. США. Старшую дочь американского президента Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера обвинили в сокрытии доходов. Как пишет РТ, иск подал адвокат Джеффри Ловитцки.

По словам юриста, супруги не указали в документах информацию об активах 30 инвестиционных фондов, владельцами акций которых они являются.

Отмечается, что более чем в десяти случаях Джаред Кушнер отказался указать в декларации данные из-за существовавшего ранее соглашения о конфиденциальности. По мнению Ловицки, это противоречит акту об этике поведения государственных служащих, принятому в 1978 году.

Напомним, в настоящее время Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером являются советниками президента США Дональда Трампа, а их доходы оцениваются в 740 млн долларов.