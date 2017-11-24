Евросоюз планирует внести Турцию в черный список офшоров

В ЕС считают, что Анкара принимает недостаточные усилия по обеспечению прозрачного налогообложения.

Брюссель. Бельгия. Европейский союз планирует включить Турцию в черный список налоговых убежищ. Как пишет Интерфакс, рабочая группа ЕС примет решение в декабре 2017 года.

По информации СМИ, власти Союза составляют список государств, не сотрудничающих по вопросам налогообложения. Рабочая группа считает, что Анкара предпринимает недостаточно усилий для обеспечения прозрачной системы уплаты налогов и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами.

Предположительно, эксперты представят свои рекомендации руководству Евросоюза на совещании 5 декабря. Помимо Турции, в черный список офшоров планируют также включить еще 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.

Отмечается, что пока неизвестно какие меры будут предприняты против тех государств, что окажутся в списке. Однако само попадание в него может сказаться на финансовой репутации Турции и ухудшить ее отношения с инвесторами из других стран.

Между тем, Анкара считает, что включение страны в этот перечень ничем не обосновано. Как сообщил министр финансов республики Наджи Агбал, Турция соблюдает международные обязательства в сфере налогообложения. «Мы уведомили ЕС, что проведем необходимую работу над обменом информацией с развивающимися странами к концу срока, истекающего в 2019 году», - заявил он журналистам.