Платежная система MasterCard запустила биометрические банковские карты

Первые успешные испытания прошли в Южной Африке.

США. Международная платежная система MasterCard выпустила первые банковские карты, имеющие встроенные сканеры отпечатка пальца. Тестирование прошло на рынке Южной Африки, сообщает «Интерфакс».

Технология работы аналогична методу при оплате с помощью мобильного телефона. Владелец карты должен приложить палец к сенсору на карте, чтобы подтвердить покупку. По мнению специалистов безопасности, данная технология не обеспечивает 100% защиту.

Директор по вопросам безопасности MasterCard Аджая Бхалла отмечает удобство и безопасность биометрических карт: «Это не что-то такое, что можно отнять или скопировать».

По мнению ведущего специалиста Берлинской лаборатории безопасности Карстена Ноль, отпечаток все же можно сканировать. «Все что нужно – это стекло, к которому вы прикасались, или что-нибудь еще», - говорит он.