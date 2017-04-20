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      Платежная система MasterCard запустила биометрические банковские карты

      17:21, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:21, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #платежи\n#отпечатки пальцев\n#MasterCard
      Фото: twitter.com/Mastercard_Ru
      79
      0

      Первые успешные испытания прошли в Южной Африке.

      США. Международная платежная система MasterCard выпустила первые банковские карты, имеющие встроенные сканеры отпечатка пальца. Тестирование прошло на рынке Южной Африки, сообщает «Интерфакс».

      Технология работы аналогична методу при оплате с помощью мобильного телефона. Владелец карты должен приложить палец к сенсору на карте, чтобы подтвердить покупку. По мнению специалистов безопасности, данная технология не обеспечивает 100% защиту.

      Директор по вопросам безопасности MasterCard Аджая Бхалла отмечает удобство и безопасность биометрических карт: «Это не что-то такое, что можно отнять или скопировать».

      По мнению ведущего специалиста Берлинской лаборатории безопасности Карстена Ноль, отпечаток все же можно сканировать. «Все что нужно – это стекло, к которому вы прикасались, или что-нибудь еще», - говорит он. 

      Mastercard Russia on Twitter

      Mastercard представила биометрическую банковскую карту! Пилотный проект успешно состоялся в ЮАР. #SaferPayments

      17:21, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #платежи\n#отпечатки пальцев\n#MasterCard
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