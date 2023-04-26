На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры

Никосия. Кипр. Пожар вспыхнул в здании Российского центра науки и культуры в городе Никосия на острове Кипр. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Как рассказала директор центра Алина Радченко, днем она услышала два хлопка, но поначалу не заподозрила ничего плохого. Вскоре стало известно о пожаре, который в настоящее время потушен. Зданию был нанесен значительный ущерб: сгорела одна из стен, крыша. Очевидцы не исключают, что перед пожаром в здание что-то метнули.

Напомним, 16 декабря генеральный директор Русского дома в столице ЦАР городе Банги получил посылку, которая взорвалась у него в руках. Ранее ему и его сыну угрожали.