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На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры

16:41, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры
16:41, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#происшествие\n#пожар\n#поджог\n#культура\n#наука\n#Россия\n#Кипр
Фото: pxhere.com
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Очевидцы не исключают поджог.

Никосия. Кипр. Пожар вспыхнул в здании Российского центра науки и культуры в городе Никосия на острове Кипр. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Как рассказала директор центра Алина Радченко, днем она услышала два хлопка, но поначалу не заподозрила ничего плохого. Вскоре стало известно о пожаре, который в настоящее время потушен. Зданию был нанесен значительный ущерб: сгорела одна из стен, крыша. Очевидцы не исключают, что перед пожаром в здание что-то метнули.

Напомним, 16 декабря генеральный директор Русского дома в столице ЦАР городе Банги получил посылку, которая взорвалась у него в руках. Ранее ему и его сыну угрожали.

16:41, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#происшествие\n#пожар\n#поджог\n#культура\n#наука\n#Россия\n#Кипр