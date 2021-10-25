Мигранты ранили двоих польских солдат на границе с Белоруссией

Пострадавшим оказана медпомощь.



Уснаж-Гурны. Польша. От рук беженцев из стран Азии и Африки, желающих попасть в Европу через Белоруссию, пострадали двое польских пограничников. Об этом пишет Газета.ру.

По данным издания, столкновение произошло возле населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве Польши.

Отчаявшись получить разрешение на въезд, нелегалы в количестве примерно 60 человек пошли на штурм с белорусской территории. Натиск был отражен, но одного из польских пограничников травмировали палкой, другого камнем. Обоим оказали медпомощь в Белостоке.

Ранее власти Польши заявили о строительстве стены на границе с Белоруссией. Такие же планы озвучили в Литве. Напомним, Минск перестал задерживать прибывающих в страну мигрантов из Азии и Африки, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через Литву и Польшу в ответ на недружественное поведение этих стран во время массовых беспорядков в Белоруссии.