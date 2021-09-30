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Бывший президент Франции Николя Саркози получил срок за махинации с избирательной кампанией

14:57, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Бывший президент Франции Николя Саркози получил срок за махинации с избирательной кампанией
14:57, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Франция\n#Париж\n#Николя Саркози
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Он превысил установленный законом лимит расходов.

Париж. Франция. Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к реальному сроку за незаконное финансирование избирательной кампании. Об этом пишут «Известия»

Саркози правил Францией один срок – с 2007 по 2012 годы. В 2012 году он принял участие в выборах президента, но не выиграл их. 

В 2014 году против бывшего главы государства начали расследование. Следователи установили, что в 2012 году Саркози провёл порядка 40 митингов в рамках своей предвыборной гонки. Его расходы как кандидата были ограничены суммой 22,5 млн евро, однако на деле президентская кампания обошлась ему в 42,8 млн евро. 

Компания, которая занималась организацией мероприятий, выставляла штабу сокращённую сумму за оказанные услуги. Остальное оплачивалось партией «Союз за народное движение», в которой и состоял тогдашний президент.

За незаконное финансирование избирательной кампании Николя Саркози получил 1 год лишения свободы. Отбывать наказание он будет дома. За ним установят электронное наблюдение.

В марте 2021 года Саркози уже признавали виновным в коррупции. Он получил три года тюрьмы, два из которых — условные.

14:57, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
99
0
#Франция\n#Париж\n#Николя Саркози
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