Бывший президент Франции Николя Саркози получил срок за махинации с избирательной кампанией

Он превысил установленный законом лимит расходов.

Париж. Франция. Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к реальному сроку за незаконное финансирование избирательной кампании. Об этом пишут «Известия».

Саркози правил Францией один срок – с 2007 по 2012 годы. В 2012 году он принял участие в выборах президента, но не выиграл их.

В 2014 году против бывшего главы государства начали расследование. Следователи установили, что в 2012 году Саркози провёл порядка 40 митингов в рамках своей предвыборной гонки. Его расходы как кандидата были ограничены суммой 22,5 млн евро, однако на деле президентская кампания обошлась ему в 42,8 млн евро.

Компания, которая занималась организацией мероприятий, выставляла штабу сокращённую сумму за оказанные услуги. Остальное оплачивалось партией «Союз за народное движение», в которой и состоял тогдашний президент.

За незаконное финансирование избирательной кампании Николя Саркози получил 1 год лишения свободы. Отбывать наказание он будет дома. За ним установят электронное наблюдение.

В марте 2021 года Саркози уже признавали виновным в коррупции. Он получил три года тюрьмы, два из которых — условные.