Леворадикалы в Берлине ранили во время акции 60 полицейских

Активисты швыряли в спецназовцев камни и бутылки.



Берлин. Германия. Стычка с захватившими дом в Берлине активистами леворадикальных организаций стоила травм почти 60 полицейским. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал Rnd.de и Twitter городского управления внутренних дел.

Манифестанты препятствовали проведению противопожарной проверки дома на улице Ригерштрассе. В нем собралось около 200 человек в масках. Когда силовики окружили здание, в них полетели камни и бутылки. Также протестующие подожгли мусор.

По данным полиции, первая попытка штурма здания не удалась, спецназовцы отступили и попросили подкрепления. При этом около 60 сотрудников получили ранения.

После прибытия усиленных нарядов полиции радикалы покинули дом. Тем не менее, движение по улице было решено ограничить до вечера 17 июня.