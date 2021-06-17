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Леворадикалы в Берлине ранили во время акции 60 полицейских

13:17, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
Леворадикалы в Берлине ранили во время акции 60 полицейских
13:17, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#беспорядки\n#акции протеста\n#полиция\n#Германия\n#Берлин
Фото: pixabay.com
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Активисты швыряли в спецназовцев камни и бутылки.

Берлин. Германия. Стычка с захватившими дом в Берлине активистами леворадикальных организаций стоила травм почти 60 полицейским. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал Rnd.de и Twitter городского управления внутренних дел.

Манифестанты препятствовали проведению противопожарной проверки дома на улице Ригерштрассе. В нем собралось около 200 человек в масках. Когда силовики окружили здание, в них полетели камни и бутылки. Также протестующие подожгли мусор.

По данным полиции, первая попытка штурма здания не удалась, спецназовцы отступили и попросили подкрепления. При этом около 60 сотрудников получили ранения.

После прибытия усиленных нарядов полиции радикалы покинули дом. Тем не менее, движение по улице было решено ограничить до вечера 17 июня.

13:17, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
20
0
#беспорядки\n#акции протеста\n#полиция\n#Германия\n#Берлин