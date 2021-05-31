Гибель троих россиян в ЦАР подтвердили официально

Вместе с нашими гражданами на мине подорвались местные полицейские.



Банги. Центральноафриканская республика. О гибели троих российских граждан сообщили власти Центральноафриканской республики (ЦАР). Причиной трагедии стал подрыв мины, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал посол России в ЦАР Владимир Титоренко, власти республики уточнили, что погибшие россияне были военными инструкторами. Инцидент произошел 28 мая.

Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил, что при взрыве погибли также двое местных полицейских. Кроме того, есть раненые.

По просьбе властей Центральноафриканской республики в декабре 2020 года Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Их задачей было обучение солдат. По неподтвержденной официально информации, в стране работают также сотрудники российских частных охранных компаний.