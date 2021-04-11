Индийская полиция задержала обезьян-воришек и их хозяев

Злоумышленники обучали животных карманным кражам.



Нью-Дели. Индия. Двоих индийцев, учивших обезьян воровать у прохожих, арестовали в Нью-Дели. В руки полиции попали и их «ученики», пишет Лента.ру со ссылкой на Аl Аrabiya.

Банду приматов-карманников «вычислил» местный адвокат. Животные напали на него, когда он ехал на велорикше. Обезьяны вытащили из карманов мужчины 5 тыс. рупий (более 6 тыс. рублей). Юрист обратил внимание, что вместе с животными с места преступления скрылись двое мужчин. Он написал заявление в полицию.

Стражи порядка поймали двух злоумышленников на автобусной остановке, третьему удалось скрыться. Полицейские задержали также обезьян, их отправили «на перевоспитание» в центр спасения животных.