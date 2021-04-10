В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП: один человек погиб

26 пассажиров пострадали.

Каппадокия. Турция. Автобус с 32 российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает Генконсульство России в Анталье.

Авария произошла 10 апреля на дороге «Конья-Аксарай». Туристов, которые отдыхали в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик», везли в Каппадокию.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

26 туристов получили травмы, одна женщина скончалась. Пассажирам оказывают экстренную помощь в больницах городов Конья и Сельчук.

На место происшествия выехали сотрудники посольства России в Анкаре.