Приезд российского журналиста Познера вызвал беспорядки в Тбилиси

Протестующие забросали яйцами отели, в которых пытался остановиться телеведущий.



Тбилиси. Грузия. Российского журналиста Владимира Познера «осадили» протестующие в тбилисской гостинице. Участники акции протеста, организованной оппозицией, швыряли куриные яйца в здание и требовали высылки гостя из страны, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

По данным грузинских СМИ, которые приводит «Интерфакс», произошли столкновения с полицией, обеспечивавшей безопасность журналиста. Также активисты сумели отключить электричество в здании. В дальнейшем через полицейское оцепление телеведущий переехал в другой отель, но там ситуация повторилась.

Позднее Владимир Познер сообщил, что находится в безопасности, его охраняют местные стражи порядка.

Манифестанты между тем пообещали, что продолжат акцию утром.

Ранее представители ряда оппозиционных партий Грузии назвали недопустимым прибытие Владимира Познера в Тбилиси, где 1 апреля он планировал отметить свое 87-летие. Кстати, по его словам, он делает это уже третий раз. Негодование местных политиков вызвало то, что журналист признает независимыми республики Южная Осетия и Абхазия, отделившиеся от Грузии после военного конфликта с участием России в 2008 году.

UPD: позднее стало известно, что на фоне беспорядков в Тбилиси Владимир Познер вместе с друзьями покинул Тбилиси.