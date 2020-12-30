В Идлибе боевики ранили троих российских военных

В бронетранспортер военной полиции была запущена ракета.



Трумба. Сирия. Трое российских военнослужащих получили ранения в Сирии. Боевики атаковали бронетранспортер военной полиции из противотанкового ракетного комплекса, пишет «Интерфакс»

Как рассказал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, инцидент произошел 29 декабря при выводе турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации «Идлиб».

Ракета попала в БТР, пострадали трое россиян. Их отправили в военный госпиталь и оказали помощь. Ранения оцениваются врачами как легкие, здоровью военнослужащих ничто не угрожает, уточнил контр-адмирал Сытник.

Устанавливается, какая из группировок боевиков ответственна за нападение.

ВКС России оказывают помощь законному правительству Сирии в восстановлении целостности и правопорядка в стране с 30 сентября 2015 года. С тех пор под власть президента Башара Асада вернулась основная часть территории страны с крупнейшими городами.