Ведущий специалист по индейцам Бразилии погиб от руки аборигена

Риели Францискато был застрелен из лука.



Порту-Велью. Бразилия. Коренные жители амазонских лесов убили главного в Бразилии эксперта по их культуре и обычаям Риели Францискато. Этнолог погиб от стрелы, выпущенной из лука, пишет «Российская газета» со ссылкой на зарубежную прессу.

Инцидент произошел в отдаленном районе штата Рондония на северо-западе Бразилии. Ученый прибыл понаблюдать за племенем уру-эу-вау-вау, живущим почти без контактов с внешним миром на реке Каутарио.

Когда Францискато в сопровождении полицейских подошел к группе индейцев, те обстреляли его из луков. Одна стрела попала в грудь, от ранения этнолог вскоре скончался.

Предполагают, что аборигены приняли гостей за лесорубов, с которыми у них сложились напряженные отношения.

По печальной иронии судьбы, 56-летний Риели Францискато всю свою жизнь посвятил защите лесов Амазонии и их коренных обитателей.

Добавим, всего в амазонской сельве проживает около 100 изолированных групп аборигенов, практически не контактирующих с белым населением.