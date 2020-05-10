Пленниками африканских пиратов стали моряки из России и Украины

Нападение произошло у берегов Экваториальной Гвинеи.



Малабо. Экваториальная Гвинея. Пираты похитили у берегов Африки российского и украинского моряков. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на специализированный ресурс Dryad Global.

Отмечается, что два человека были уведены злоумышленниками с борта грузового судна Rio Mitong, шедшего под флагом Коморских островов в водах Экваториальной Гвинеи.

По предварительным данным, преступники на лодке подплыли к судну, поднялись по лестницам на борт и захватили двух членов экипажа – предположительно, граждан России и Украины.

Отмечается, что пираты развили в Гвинейском заливе небывалую активность. В конце апреля они напали на контейнеровоз у берегов Бенина и выкрали восьмерых моряков, в том числе трех россиян. А с 1 по 4 мая пираты похитили в общей сложности 16 матросов.

В целом указанный район стал главным «заповедником» пиратства на планете: здесь совершается до 90% всех нападений на суда.