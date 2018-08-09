На Сардинии туриста оштрафовали на тысячу евро за «кражу» песка с пляжа

Мужчина хотел привезти домой бутылку с песком в качестве сувенира.

Сардиния. Италия. На Сардинии карабинеры оштрафовали туриста на 1 тыс. евро за кражу песка с пляжа. Об этом пишут «Известия».

40-летний мужчина хотел привезти домой бутылку с песком в качестве сувенира. Местная полиция расценила действия туриста как кражу.

В 2017 году на Сардинии приняли закон, согласно которому вывоз песка с пляжа является преступлением. За деяние предусмотрен штраф от 500 евро до 3 тыс. евро.

Кроме того, власти острова уверены, что традиция туристов забирать с собой песок на память наносит урон экологии.