В Афганистане нашелся советский лётчик, пропавший без вести в 80-е годы прошлого века

Не исключено, что он вернется домой.

Кабул. Афганистан. Пилота советской авиации, сбитого в Афганистане в 80-е годы и считавшегося пропавшим без вести, нашли живым. Об этом сообщил глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

По его словам, которые приводит RT, если лётчик захочет вернуться домой, то от российских властей потребуется финансовая, административная и дипломатическая помощь. Имя и фамилия пилота не разглашаются.

Как рассказал заместитель руководителя общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации. По словам Калинина, пилот намерен вернуться на родину.

В настоящее время «Боевое братство» пытается установить личность бывшего советского воина через афганские дипломатические структуры.

Добавим, считается, что в период нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане моджахедами были сбиты 125 боевых самолётов СССР.