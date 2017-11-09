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      Жителей обрушившегося в Ижевске дома эвакуируют из школы из-за сообщения о минировании

      Немецкий альпинист 5 дней ждал помощи на дне глубокой расселины

      19:13, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:13, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      98
      0
      #спорт\n#Германия\n#экстремальный туризм\n#горы\n#Австрия\n#альпинизм\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      98
      0

      Спортсмен упал с высоты 30 метров и выжил.  

      Вена. Австрия. Спасатели достали со дна расселины немецкого альпиниста. Мужчина выжил, проведя там 5 дней, пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ. 

      Родственники 45-летнего жителя Германии забили тревогу после того, как тот 3 дня не выходил на связь. В семье знали, что он ушел в горы на территории Австрии. Немецкая полиция объявила альпиниста в розыск и проинформировала об этом коллег из соседней страны. 

      К счастью, пропавший вышел на связь со спасателями в ночь на четверг. Утром его извлекли на поверхность с глубины 30 метров и доставили в больницу. Таким образом, мужчина провел на дне расселины 5 дней.

      19:13, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      98
      0
      #спорт\n#Германия\n#экстремальный туризм\n#горы\n#Австрия\n#альпинизм\n#происшествие

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