Немецкий альпинист 5 дней ждал помощи на дне глубокой расселины

Спортсмен упал с высоты 30 метров и выжил.

Вена. Австрия. Спасатели достали со дна расселины немецкого альпиниста. Мужчина выжил, проведя там 5 дней, пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Родственники 45-летнего жителя Германии забили тревогу после того, как тот 3 дня не выходил на связь. В семье знали, что он ушел в горы на территории Австрии. Немецкая полиция объявила альпиниста в розыск и проинформировала об этом коллег из соседней страны.

К счастью, пропавший вышел на связь со спасателями в ночь на четверг. Утром его извлекли на поверхность с глубины 30 метров и доставили в больницу. Таким образом, мужчина провел на дне расселины 5 дней.