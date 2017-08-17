В Голландии неизвестный захватил заложников в здании радиостанции

По данным СМИ, мужчина вооружен ножом и удерживает одну из заложниц.

Хилверсюм. Голландия. Неизвестный мужчина ворвался в здание радиостанции 3FM и захватил находящихся там людей. Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters, злоумышленник, вооруженный ножом, удерживает одну из заложниц.

Прибывшая на место происшествия полиция подтвердила эту информацию и оцепила здание. По информации СМИ, данные о количестве захваченных людей не сообщаются.

Отмечается, что, несмотря на происшествие, вещание радиостанции продолжается без перебоев.