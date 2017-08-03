Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

Жулики требуют оплаты за пользование мессенджером, получают банковские данные жертв и уводят с их счетов все деньги.

Братислава. Словакия. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp рискуют лишиться своих денег на банковских счетах. Киберпреступники начали рассылать сообщения с требованием продлить якобы платную подписку, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз компании ESET, занимающейся компьютерной безопасностью.

В сообщениях говорится о том, что бесплатный период пользования мессенджером закончился, и далее за его услуги следует внести определенную денежную сумму. Для того, чтобы заплатить, клиенту предлагается перейти по ссылке и ввести данные банковской карты на подставном сайте. После этого хакеры забирают себе все деньги со счета доверчивого пользователя.

Отмечается, что WhatsApp до 2016 года действительно брал плату с юзеров, но сейчас за услуги мессенджера не требуют ни копейки.