Не обучать нейросети в течение полугода потребовали Илон Маск и Стив Возняк

Вашингтон. США. Свободное обучение искусственного интеллекта (ИИ) может представлять угрозу для человечества. Об этом говорится в обращении более чем тысячи экспертов, в том числе главы компании Tesla Илона Маска и одного из основателей Apple Стива Возняка, сообщает RT

Открытое письмо опубликовано на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute. В нем содержится требование запретить неконтролируемое развитие нейросетей.

«Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на 6 месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4», – приводит агентство цитату из обращения. К этому процессу необходимо привлечь правительственные структуры, заявили эксперты. В частности, следует в ближайшие полгода разработать соответствующие протоколы безопасности. Также должны быть созданы регулирующие органы, которые занимались бы связанными с ИИ вопросами, считают авторы письма.

Помимо Илона Маска и Стива Возняка, обращение подписали ведущие специалисты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.

Добавим, по прогнозам банка Goldman Sachs, развитие нейросетей может оставить без работы около 300 млн человек по всему миру.