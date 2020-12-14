Пользователи YouTube и Google пожаловались на глобальный сбой в работе сервисов

Проблемы с доступом отмечаются по всему миру.



Маунтин-Вью. США. Глобальный сбой в работе сервисов YouTube и Google произошел по всему миру. Как пишет Sputnik , воспользоваться привычными сайтами и почтой не в состоянии жители самых разных стран, в частности России, Германии, Великобритании, Италии и других государств.

По данным специализированного портала Downdetector, около 86% пользователей Google в разных уголках земного шара не могут активировать свою учетную запись, 13% лишились доступа в поисковый сервис.

Есть проблемы и у владельцев адресов почты от Google. 76% пользователей не могут войти в свой ящик, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, еще 5% не получают свежие письма.

Также жалобы имеются у почти половины любителей YouTube. 45% из них отметили сложности при просмотре видео, а еще 4% не могут авторизоваться на сайте.