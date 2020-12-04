Компанию Apple заставили добавить зарядки к новым iPhone в Бразилии

Производитель выпустил первые партии новинок без блоков питания, мотивировав это заботой об экологии.



Сан-Паулу. Бразилия. Комплектовать новые iPhone зарядными устройствами обязали компанию Apple власти бразильского штата Сан-Паулу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание RNS.

Ранее производителя попросили обосновать, правда ли, что отказ от блока питания в комплекте не нанесет вред покупателям, а также подтвердить экологическую пользу от такого шага.

Также Apple указали, что блок питания - это важный компонент айфона, а продажа гаджета без него нарушает местное законодательство.

Кроме того, компания не смогла гарантировать техподдержку пользователей iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны устройствами от других производителей.

Вслед за штатом Сан-Паулу, решение планируется распространить на всю территорию Бразилии, чтобы заставить Apple вернуть зарядки в коробки с iPhone.