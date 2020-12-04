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Компанию Apple заставили добавить зарядки к новым iPhone в Бразилии

13:23, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Компанию Apple заставили добавить зарядки к новым iPhone в Бразилии
13:23, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#мобильные устройства\n#Бразилия\n#Hi-Tech\n#iPhone
Фото: twitter.com/Nibellion
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Производитель выпустил первые партии новинок без блоков питания, мотивировав это заботой об экологии.

Сан-Паулу. Бразилия. Комплектовать новые iPhone зарядными устройствами обязали компанию Apple власти бразильского штата Сан-Паулу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание RNS.
Ранее производителя попросили обосновать, правда ли, что отказ от блока питания в комплекте не нанесет вред покупателям, а также подтвердить экологическую пользу от такого шага.
Также Apple указали, что блок питания - это важный компонент айфона, а продажа гаджета без него нарушает местное законодательство.
Кроме того, компания не смогла гарантировать техподдержку пользователей iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны устройствами от других производителей.
Вслед за штатом Сан-Паулу, решение планируется распространить на всю территорию Бразилии, чтобы заставить Apple вернуть зарядки в коробки с iPhone.
Напомним, ранее пользователи обратили внимание на невысокую энергоемкость аккумуляторов бюджетных вариантов айфонов 12-й модели.
 
13:23, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
81
0
#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#мобильные устройства\n#Бразилия\n#Hi-Tech\n#iPhone