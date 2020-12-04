Компанию Apple заставили добавить зарядки к новым iPhone в Бразилии

Производитель выпустил первые партии новинок без блоков питания, мотивировав это заботой об экологии.
Сан-Паулу. Бразилия. Комплектовать новые iPhone зарядными устройствами обязали компанию Apple власти бразильского штата Сан-Паулу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание RNS.
Ранее производителя попросили обосновать, правда ли, что отказ от блока питания в комплекте не нанесет вред покупателям, а также подтвердить экологическую пользу от такого шага.
Также Apple указали, что блок питания - это важный компонент айфона, а продажа гаджета без него нарушает местное законодательство.
Кроме того, компания не смогла гарантировать техподдержку пользователей iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны устройствами от других производителей.
Кроме того, компания не смогла гарантировать техподдержку пользователей iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны устройствами от других производителей.
Вслед за штатом Сан-Паулу, решение планируется распространить на всю территорию Бразилии, чтобы заставить Apple вернуть зарядки в коробки с iPhone.
Напомним, ранее пользователи обратили внимание на невысокую энергоемкость аккумуляторов бюджетных вариантов айфонов 12-й модели.