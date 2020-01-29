Facebook признал слежку за пользователями даже во время их отсутствия в соцсети

Компания заявила, что собранное досье владелец страницы может уничтожить самостоятельно.

Менло-Парк. США. Руководство Facebook сообщило, что собирает информацию о пользователях, даже если они не заходят на свою страницу. В частности, этими сведениями с соцсетью делятся партнеры, чьи сайты используют инструменты Facebook для бизнеса, пишет «Коммерсантъ».

Также в Facebook заявили, что в случае, если такая политика компании не устраивает пользователей, они могут самостоятельно удалить собранные о себе досье. Для этого на сайте социальной сети появилась страница «Действия вне Facebook». Очистив ее историю, владелец страницы уничтожит данные о своей активности в интернете, которыми он не хочет делиться.

Собранная информация использовалась для персонализации контента под конкретного пользователя, в частности – подборе актуальной для человека рекламы, пояснили в Facebook. Первоначально возможность избавиться от слежки вне соцсети была предоставлена жителям Ирландии, Южной Кореи и Испании.

Издание напоминает, что в июле 2019 года Facebook оштрафовали в США за нарушение конфиденциальности пользовательских данных на рекордную сумму в 5 млрд долларов.