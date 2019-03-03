Новейший космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Её экипаж доложил о срабатывании сигнала тревоги из-за корабля SpaceX.

Москва. На российском сегменте Международной космической станции (МКС) сработал сигнал тревоги после того, как к станции пристыковался космический корабль Crew Dragon компании SapaceX. Об этом сообщают «Ведомости».

Переговоры экипажа транслировались на сайте NASA. Предполагалась поломка системы генерации кислорода, но в ходе проверки выяснилось, что это было ложное срабатывание.

Центр управления полетами в Хьюстоне после переговоров с коллегами из Москвы дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный. Сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Crew Dragon.

Космический корабль компании SpaceX Илона Маска 3 марта пристыковался к МКС в ходе своего первого испытательного полета. Аппарат, предназначенный для доставки астронавтов в космос, был запущен в субботу с космодрома во Флориде. Первый полет прошел без людей, на борту корабля находились только 180 кг полезного груза и манекен в специальном скафандре с датчиками, отслеживающими работу систем жизнеобеспечения. Запуск, выход на орбиту и стыковка прошли успешно и по графику. Crew Dragon должен вернуться на Землю 8 марта.

«Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой новейшего корабля. Российская частная космическая компания S7 Space передала свои поздравления компании Илона Маска и назвала первый полет Crew Dragon началом новой эры пилотируемых космических полетов. Испытания новейшего корабля очень важны для NASA, поскольку после прекращения программы Space Shuttle в 2011 г. США приходится отправлять своих астронавтов к МКС на российских «Союзах».