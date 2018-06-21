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Пользователи Instagram смогут публиковать и смотреть видео длинной до часа

11:55, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
11:55, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
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#Hi-Tech\n#видео\n#социальные сети\n#Instagram\n#смартфоны\n#мобильное приложение\n#обновления
Фото: pixabay.com
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Социальная сеть запустит новый сервис – IGTV.

Калифорния. США. Пользователи Instagram смогут публиковать и смотреть видео длинной до часа. Для этого социальная сеть запустит новый сервис – IGTV, сообщается в блоге компании.  

В частности, он представляет собой отдельное приложение. В ближайшее время оно будет доступно для смартфонов на базе iOS и Android. При этом его функционал позволит пользователям снимать и просматривать длинные и вертикальные видео.  

«Мы очень рады объявить о выпуске нашей самой интересной функции на сегодняшний день: IGT - наше новейшее приложение для просмотра длинномерного, вертикального видео <…>. Хотя сервис будет существовать как автономное приложение, вы сможете смотреть до одного часа длинного и вертикального видео из приложения», - говорится в сообщении.  

Instagram for Business

Помимо этого, разработчики Instagram отметили, что IGTV также будет позиционироваться как альтернативное телевидение.  Используя новый сервис, большое количество людей сможет следить за тем контентом, который им интерес.

11:55, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
223
0
#Hi-Tech\n#видео\n#социальные сети\n#Instagram\n#смартфоны\n#мобильное приложение\n#обновления

 

 

 


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