Социальная сеть запустит новый сервис – IGTV.

Калифорния. США. Пользователи Instagram смогут публиковать и смотреть видео длинной до часа. Для этого социальная сеть запустит новый сервис – IGTV, сообщается в блоге компании.

В частности, он представляет собой отдельное приложение. В ближайшее время оно будет доступно для смартфонов на базе iOS и Android. При этом его функционал позволит пользователям снимать и просматривать длинные и вертикальные видео.

«Мы очень рады объявить о выпуске нашей самой интересной функции на сегодняшний день: IGT - наше новейшее приложение для просмотра длинномерного, вертикального видео <…>. Хотя сервис будет существовать как автономное приложение, вы сможете смотреть до одного часа длинного и вертикального видео из приложения», - говорится в сообщении.

Instagram for Business

Помимо этого, разработчики Instagram отметили, что IGTV также будет позиционироваться как альтернативное телевидение. Используя новый сервис, большое количество людей сможет следить за тем контентом, который им интерес.