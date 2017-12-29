Apple попросила прощения у владельцев старых iPhone с замедленной работой

В компании уверяют, что производительность софта снизили для экономии батареек.

Купертино. США. Apple извинилась перед клиентами за искусственно замедленную работу iPhone ряда моделей. Об этом говорится в открытом письме компании, на которое ссылается РБК.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что Apple намеренно «притормаживала» работу программного обеспечения на старых моделях смартфонов. Узнав об этом, ряд потребителей подали иски к производителю. Они считают, что целью данных манипуляций было заставить их покупать новые модели.

В письме компании говорится о том, что работу программ замедлили для того, чтобы компенсировать износ батареек и продлить их службу. С этой целью в обновления операционной системы iOS был добавлен специальный код.

Чтобы восстановить пошатнувшееся доверие потребителей, в Apple обещают на 50 долларов снизить стоимость замены батареи, а также создать новую версию iOS, в которой можно будет следить за питанием смартфона.