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      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      10:16, 04 августа, 2017
      Новичок
      10:16, 04 августа, 2017
      Новичок
      263
      0
      #здоровье\n#Hi-Tech\n#iPhone\n#гаджеты\n#смартфоны
      Фото: pixabay.com
      263
      0

      Вытекающая из них жидкость оказалась вредна для кожи.  

      Вашингтон. США. Десятки людей по всему миру, главным образом в Соединенных Штатах, пострадали от некачественных чехлов для iPhone. Контакт с вытекающей из изделий жидкостью приводит к химическим ожогам, сообщает телеканал «МИР» со ссылкой АВС.  

      Опасные аксессуары произвела компания MixBin. Они отличались необыкновенной красотой: в крышки были вмонтированы резервуары, в которой плавали яркие блестки. Изделия предназначались для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7.  

      Однако из-за недостаточной герметичности жидкость вытекала, что приводило к химическим ожогам. Пострадали уже 24 жителя разных стран, в том числе 19 граждан США.  

      По данным РенТВ, в связи с этим отозвано уже более 275 тысяч чехлов. Компания-производитель обещала выплатить пострадавшим компенсации.

      10:16, 04 августа, 2017
      Новичок
      263
      0
      #здоровье\n#Hi-Tech\n#iPhone\n#гаджеты\n#смартфоны

       

       

       

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