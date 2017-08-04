Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

Вытекающая из них жидкость оказалась вредна для кожи.

Вашингтон. США. Десятки людей по всему миру, главным образом в Соединенных Штатах, пострадали от некачественных чехлов для iPhone. Контакт с вытекающей из изделий жидкостью приводит к химическим ожогам, сообщает телеканал «МИР» со ссылкой АВС.

Опасные аксессуары произвела компания MixBin. Они отличались необыкновенной красотой: в крышки были вмонтированы резервуары, в которой плавали яркие блестки. Изделия предназначались для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7.

Однако из-за недостаточной герметичности жидкость вытекала, что приводило к химическим ожогам. Пострадали уже 24 жителя разных стран, в том числе 19 граждан США.

По данным РенТВ, в связи с этим отозвано уже более 275 тысяч чехлов. Компания-производитель обещала выплатить пострадавшим компенсации.