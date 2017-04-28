Для «Айфон» 8 Apple придумала беспроводную зарядку

Предполагается, что мобильные устройства будут заряжаться через Wi-Fi.

США. Компания Apple разработала технологию, благодаря которой новые «Айфоны» 8 будут заряжаться через Wi-Fi. Соответствующая заявка уже направлена в патентное бюро США, сообщает «Лайф».

В ней описывается устройство, которое представляет собой «беспроводную систему зарядки и связи с двухчастотными патч-антеннами». Оно функционирует в диапазоне 60 ГГц и способно передавать энергию через мобильные устройства (от 700 МГц до 2700 МГц) и Wi-Fi (от 2,4 ГГц до 5 ГГц).

Разработчики установят в передатчик устройства антенну, имеющую изменяемое положение диаграммы направленности. Благодаря этому и удастся заряжать смартфоны на расстоянии.

В представленном патенте описаны лишь общие сведения. Остается неясным, каким именно образом Apple планирует передавать сигнал патч-антеннами.