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      Для «Айфон» 8 Apple придумала беспроводную зарядку

      15:29, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:29, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #США\n#iPhone\n#смартфоны\n#патент\n#новые технологии
      Фото: pixabay.com
      41
      0

      Предполагается, что мобильные устройства будут заряжаться через Wi-Fi.

      США. Компания Apple разработала технологию, благодаря которой новые «Айфоны» 8 будут заряжаться через Wi-Fi. Соответствующая заявка уже направлена в патентное бюро США, сообщает «Лайф».

      В ней описывается устройство, которое представляет собой «беспроводную систему зарядки и связи с двухчастотными патч-антеннами». Оно функционирует в диапазоне 60 ГГц и способно передавать энергию через мобильные устройства (от 700 МГц до 2700 МГц) и Wi-Fi (от 2,4 ГГц до 5 ГГц).

      Разработчики установят в передатчик устройства антенну, имеющую изменяемое положение диаграммы направленности. Благодаря этому и удастся заряжать смартфоны на расстоянии.

      В представленном патенте описаны лишь общие сведения. Остается неясным, каким именно образом Apple планирует передавать сигнал патч-антеннами.

      15:29, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #США\n#iPhone\n#смартфоны\n#патент\n#новые технологии
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