«Адидас» запустит производство кроссовки Futurecraft 4D на основе 3D-печати

В продажу обувь поступит уже в 2017 году.

Германия. «Адидас» планирует производить кроссовки, отпечатанные на 3D-принтере. Обувь Futurecraft 4D будет выпускаться совместно со стартапом Carbon из Кремниевой долины, пишет VistaNews.

Обувь Futurecraft 4D станет первой, где используется процесс «Цифровой световой синтез» Carbon. Технология подразумевает взрыв жидкости с помощью света. По словам «Адидас», благодаря ей компания сможет работать на «абсолютно разных масштабах производства».

Кроссовки нового поколения отличаются от своих предшественников промежуточной подошвой. Она выступает горизонтально, создавая увеличенный визуальный трехмерный эффект.

По данным «Лайф», в декабре 2016 «Адидас» уже запустила продажу кроссовок 3D Runner через мобильное приложение «Адидас» Confirmed. По мнению производителей, кроссовки Futurecraft 4D станут революцией в отрасли.

«Это важная веха не только для нас как компании, но и для отрасли, — заявил руководитель отдела технологических инноваций «Адидас» Герд Манц.

В 2017 году компания планирует продать более 5 тыс. пар обуви, в 2018 – до 100 тыс.