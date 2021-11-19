В Австрии с 22 ноября введут локдаун

Кроме того, с 1 февраля в стране планируют ввести обязательную вакцинацию населения.

Вена. Австрия. Общенациональный локдаун начнет действовать в Австрии с 22 ноября. Об этом объявили канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ORF.

«Мы не хотим прихода пятой волны», — объяснил Шалленберг. Решению предшествовала встреча с руководителями земель (регионов Австрии).

На время действия локдауна в стране отменят все массовые мероприятия, в том числе культурные. Не будут работать кафе и рестораны, театры и концертные залы. Закроются магазины, торгующие товарами не первой необходимости. Предполагается временно отменить занятия в школах.

Сроки действия ограничительных мер — не менее 10 дней, при необходимости их продлят максимум вдвое.

Добавим, с 15 ноября в Австрии также объявили на 10 дней «локдаун для непривившихся». По его условиям, не вакцинированным жителям старше 12 лет нельзя покидать дома без уважительных причин — таких, как приобретение продуктов, медикаментов, посещения больниц и спортивных учреждений.

Кроме того, с 1 февраля власти Австрии планируют ввести обязательную вакцинацию населения.