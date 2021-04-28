Россия направит в Индию партию медицинской помощи

Гуманитарный груз передадут в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.

Индия. Индия получит от России большую партию гуманитарных грузов. Как сообщает RT, срочная помощь будет включать кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, препараты против COVID-19 и другие медицинские и лекарственные средства.

«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», — говорится в сообщении МИД России.

Самолет МЧС вылетит в ближайшие дни.

Ранее глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм». Уже почти неделю здесь выявляют за сутки более 300 тыс. заразившихся.

Также сообщалось, что к 1 мая Россия поставит в Индию первые дозы вакцины «Спутник V».