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Россия направит в Индию партию медицинской помощи

11:15, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
Россия направит в Индию партию медицинской помощи
11:15, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
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#Россия\n#Индия\n#коронавирус\n#гуманитарная помощь\n#МЧС\n#МИД
Фото: www.mchs.gov.ru
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Гуманитарный груз передадут в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.

Индия. Индия получит от России большую партию гуманитарных грузов. Как сообщает RT, срочная помощь будет включать кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, препараты против COVID-19 и другие медицинские и лекарственные средства.

«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», — говорится в сообщении МИД России.

Самолет МЧС вылетит в ближайшие дни.

Ранее глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм». Уже почти неделю здесь выявляют за сутки более 300 тыс. заразившихся.

Также сообщалось, что к 1 мая Россия поставит в Индию первые дозы вакцины «Спутник V».

11:15, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
46
0
#Россия\n#Индия\n#коронавирус\n#гуманитарная помощь\n#МЧС\n#МИД