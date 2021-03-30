Власти Австрии анонсировали покупку 1 млн доз «Спутник V» до конца апреля

Канцлер Себастьян Курц призвал не политизировать вопросы здравоохранения.



Вена. Австрия. 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планирует уже в апреле закупить Австрия. Об этом заявил 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Q24.

Он предостерег от политизации сугубо медицинского вопроса.

«Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», - пояснил Себастьян Курц.

Напомним, ранее канцлер Австрии потребовал от Евросоюза допустить к применению все доказавшие свою эффективность вакцины от COVID-19, включая «Спутник V».