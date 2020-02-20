Зарубежные ученые исключили возможность лабораторного происхождения коронавируса

Совместное заявление ведущих специалистов опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.



Лондон. Великобритания. Ведущие специалисты научных медицинских учреждений Германии, США и ряда других стран опровергли теорию об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британский журнал The Lancet.

Издание опубликовало совместное заявление врачей и ученых. Они полностью отвергают конспирологические теории о том, что коронавирус создан в лабораториях какой бы то ни было страны. «Теории заговора создают страх, слухи и предубеждения, которые угрожают нашему глобальному сотрудничеству в борьбе с этим вирусом», - говорится в заявлении.

Также специалисты подчеркнули, что анализ генома коронавируса однозначно указывает на его зарождение в условиях дикой природы.

Ранее некоторые СМИ опубликовали статьи о том, что COVID-2019 мог появиться в результате опытов микробиологов на животных.

Добавим, по состоянию на 20 февраля только в материковом Китае от коронавирусной инфекции скончались 2 118 человек, а заразились более 74,5 тыс. За пределами КНР заболевание выявлено у 1 149 человек.