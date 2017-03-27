  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Американские ученые назвали главную причину ожирения

      19:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      226
      0
      #США\n#вода\n#ученые\n#лекарства\n#ожирение
      Фото: pixabay.com
      226
      0

      Все дело в недостатке воды в организме.

      США. Американские ученые провели исследование и выяснили главную причину ожирения. Ей стало не переедание, а недостаток чистой негазированной воды в организме, сообщает SVOPI. На начальном этапе ожирения вода – главное лекарство. Она запускает метаболизм в организме.

      В исследовании участвовали 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет. Почти треть респондентов прибавили в весе из-за дефицита чистой воды в организме. Ученые считают, что ежедневной нормой является около 2 литров воды без газа и подсластителей. В эту норму не входят компот, сок, кофе, чай, бульон.

      В нужном количестве вода препятствует образованию веса сверх нормы. Постоянный недостаток жидкости в организме способствует набору лишних килограммов.

      19:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      226
      0
      #США\n#вода\n#ученые\n#лекарства\n#ожирение
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа