Американские ученые назвали главную причину ожирения

Все дело в недостатке воды в организме.

США. Американские ученые провели исследование и выяснили главную причину ожирения. Ей стало не переедание, а недостаток чистой негазированной воды в организме, сообщает SVOPI. На начальном этапе ожирения вода – главное лекарство. Она запускает метаболизм в организме.

В исследовании участвовали 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет. Почти треть респондентов прибавили в весе из-за дефицита чистой воды в организме. Ученые считают, что ежедневной нормой является около 2 литров воды без газа и подсластителей. В эту норму не входят компот, сок, кофе, чай, бульон.

В нужном количестве вода препятствует образованию веса сверх нормы. Постоянный недостаток жидкости в организме способствует набору лишних килограммов.