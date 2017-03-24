В Дубае продали бургер за 10 тыс долларов

Средства передали фонду по борьбе с раком груди.

Дубай. ОАЭ. Самый дорогой чизбургер продали на аукционе в Дубае за 10 тыс. долларов. Его приготовили из булочки с шафраном, телячьего бекона, острого соуса, выдержанного сыра «Чеддер» и специй, сообщают «Известия».

Автором вкусного лота стал глава департамента статистики в правительстве эмирата Шарджа шейх Мухаммед Абдулла Аль Тани. Вырученные деньги пойдут в фонд по борьбе с онкологией груди Pink Caravan.

Всего на аукционе были проданы 4 чизбургера, приготовленные шейхом.