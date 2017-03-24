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      В Дубае продали бургер за 10 тыс долларов

      10:55, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:55, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      68
      0
      #еда\n#Дубай\n#аукцион\n#рак
      Фото: pixabay.com
      68
      0

      Средства передали фонду по борьбе с раком груди.

      Дубай. ОАЭ. Самый дорогой чизбургер продали на аукционе в Дубае за 10 тыс. долларов. Его приготовили из булочки с шафраном, телячьего бекона, острого соуса, выдержанного сыра «Чеддер» и специй, сообщают «Известия».

       Автором вкусного лота стал глава департамента статистики в правительстве эмирата Шарджа шейх Мухаммед Абдулла Аль Тани. Вырученные деньги пойдут в фонд по борьбе с онкологией груди Pink Caravan.

       Всего на аукционе были проданы 4 чизбургера, приготовленные шейхом. 

      10:55, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      68
      0
      #еда\n#Дубай\n#аукцион\n#рак
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