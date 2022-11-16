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В США объявили номинантов на Grammy

12:17, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
В США объявили номинантов на Grammy
12:17, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#музыка\n#США\n#знаменитости\n#эстрада\n#премии\n#музыканты
Фото: pixabay.com
41
0

Среди них — ABBA, Адель, Бейонсе и другие звезды американской и европейской эстрады.

Лос-Анджелес. США. Оргкомитет Grammy представил перечень номинантов популярной в США музыкальной премии за 2022 года. В списке фигурирует 91 категория, сообщает Федеральное агентство новостей

При этом наибольшее число номинаций, а именно 9, набрала певица Бейонсе. На шаг отстает от нее Кендрика Ламара (8 номинаций), в спину которой дышит Адель, отмеченная по 7 позициям.

В числе номинантов также легендарная шведская поп-группа ABBA, Мэри Джей Блайдж, Брэнди Карлайл, Доджа Кэт, Лиззо, Стив Лейси и Гарри Стайлс. Премию «Альбом года» оспаривают Coldplay (Music Of The Spheres) и Бэд Банни (Un Verano Sin Ti).

В 2023 году «Грэмми» будут впервые давать за лучший саундтрек к видеоиграм. Всего введено 5 новых номинаций, в том числе за лучшее выступление в жанрах «альтернатива» и «американа», а также лучший поэтический альбом.

Церемония вручения золотых статуэток в форме граммофона состоится 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе.

12:17, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#музыка\n#США\n#знаменитости\n#эстрада\n#премии\n#музыканты