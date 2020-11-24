В США вручили международную премию «Эмми»

В двух номинациях победу одержали проекты, приобретенные корпорацией Netflix.



Нью-Йорк. США. В Нью-Йорке состоялась 48-я церемония награждения премией «Эмми» за международные телепроекты. Как пишет со ссылкой на THR «Российская газета», жюри выбрало победителей в 11 номинациях из 44 претендентов, представлявших 20 стран.

Так, лучшим драматическим сериалом признана индийская лента «Преступление в Дели», а лучшей комедией - бразильское шоу «Никто не смотрит». Оба проекта принадлежат корпорации Netflix.

Гленда Джексон, сыгравшая в телефильме «Найти Элизабет», стала лучшей актрисой.

Лучшим актером объявлен 13-летний Билли Баррат, исполнивший роль в мини-сериале BBC «Ответственный ребенок».

Фильм о Сирии «Для Самы» назван лучшей документальной лентой.

Среди неожиданных лауреатов – активно участвовавший в программах о пандемии коронавируса губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Его отметили за творческие достижения, способствовавшие повышению качества мирового телепроизводства.

Напомним, премия «Эмми» считается телевизионным аналогом «Оскара».