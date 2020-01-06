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Американскую премию «Золотой глобус» получили фильмы «1917» и «Однажды… в Голливуде»

10:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Американскую премию «Золотой глобус» получили фильмы «1917» и «Однажды… в Голливуде»
10:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#США\n#кинематограф\n#вручение премии
Фото: kinopoisk.ru
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Лучшим сериалом стал «Чернобыль».

Лос-Анджелес. США. В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус». Об этом сообщила «Новая газета».

Лучшим драматическим фильмом стала лента «1917» Сэма Мендеса, в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.

Лучшим фильмом на иностранном языке признали картину «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Приз за лучшую режиссуру достался Сэму Мендесу. Фильм Тарантино также отметили за лучший сценарий. За роль второго плана в «Однажды… в Голливуде» награду присудили Брэду Питту.

Премию также вручили за телесериалы «Чернобыль» и «Дрянь». Лучшим драматическим актёром за главную роль в «Джокере» стал Хоакин Феникс. Тэйрона Эгертона признали лучшим актёром в мюзикле/комедии за роль Элтона Джона в ленте «Рокетмен». Приза за лучшую женскую роль в драме удостоилась Рене Зельвеггер, которая сыграла Джуди Гарланд в фильме «Джуди». Награду получила также Аквафина за игру в картине «Прощание».

Отметим, что на «Золотой глобус» претендовали шесть российских фильмов, ноо им не удалось завоевать награду. В числе претендентов из России была лента «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, картина «Бык» Бориса Акопова и драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград».

10:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
194
0
#США\n#кинематограф\n#вручение премии

 

 

 


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