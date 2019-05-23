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Фальсификация истории: в США выпустили монеты в честь победы во Второй мировой войне без флага СССР

15:49, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
15:49, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
529
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#Совет Федерации\n#США\n#Вторая мировая война\n#память\n#сувениры
Фото: bradfordexchange.com
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На сувенире изображены флаги США, Франции и Великобритании.

США. Американская компания Bradford Exchange выпустила сувенирные монеты, посвященные 75-летию победы во Второй мировой войне над гитлеровской Германией. Однако на них изображены лишь флаги США, Великобритании и Франции, пишут «Известия».  

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что выпуск этой серии требует международного осуждения за фальсификацию истории.

По ее словам, тот факт, что на монете не изображены флаги всех членов антигитлеровской коалиции, говорит о нарушении исторической справедливости и открытом неуважении к памяти воинов.

«Это является очевидным фактом фальсификации истории с целью принижения великого победоносного вклада России и Китая во Второй мировой войне», — заключила Ковитиди.

В компании не стали комментировать дизайн монет. Там уточнили, что кроме информации о товарах, представленной на сайте, им добавить нечего. Монеты уже выставлены на продажу.

 

 

15:49, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
529
0
#Совет Федерации\n#США\n#Вторая мировая война\n#память\n#сувениры
МирТесен

 

 

 


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