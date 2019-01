В HBO назвали дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

США. Телеканал HBO сообщил, что первая серия последнего сезона популярного сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля. Об этом говорится в Твиттере Game Of Thrones.

Кроме того, на официальном YouTube-канале сериала опубликовали тизер финального сезона. Как пишет The Hollywood Reporter, его автором является Дэвид Наттер – режиссер нескольких серий «Игры», получивший премию «Эмми» за один из них. Он также поставил половину серий 8 сезона.

«Игра престолов» выходит с 2011 года. Сюжет основан на серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Game of Thrones returns for its final season on April 14. #ForTheThrone