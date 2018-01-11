Marvel снимет фильм о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли

Сценарий будущей ленты напишет Жаклин Шеффнер.

Калифорния. США. Киностудия Marvel приступила к разработке сольного фильма о приключениях Черной Вдовы со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Как пишет Variety, сценарий будущей ленты напишет Жаклин Шеффнер.

Как рассказал изданию источник, близкий к ситуации, «сольник» про Наташу Романофф находится лишь на самом раннем этапе, и пока студия не отправила его в производство.

Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги встречался с несколькими сценаристами, прежде чем решил сотрудничать с Шеффнер. Кроме того, предварительно руководство студии обсуждало со Скарлетт Йоханссон варианты событий, которые могли бы произойти в будущей ленте.

Отмечается, что Жаклин Шеффнер известна зрителям по работе над мелодрамой «Таймер» и мультипликационной короткометражкой «Олаф и холодное приключение», вышедшей на экраны в новогодние праздники.